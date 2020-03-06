  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Харатин, Артем Кравец и еще 22 игрока вызваны в сборную Украины на матчи с Францией и Польшей
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харатин, Артем Кравец и еще 22 игрока вызваны в сборную Украины на матчи с Францией и Польшей

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сбор начнется 23 марта

Харатин, Артем Кравец и еще 22 игрока вызваны в сборную Украины на матчи с Францией и Польшей
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав, который будет готовится к товарищеским матчам со сборными Франции и Польши.

В списке тренера 24 игрока:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Овьедо", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Резерв: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – "Гент", Бельгия), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Отметим, что дебютный вызов в сборную получил хавбек Ференцвароша Игорь Харатин.

Напомним, что спарринг с Францией состоится в Париже 27 марта, а 31 марта Украина сыграет с Польшей в Хожуве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Игорь Харатин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
06.03.2020 в 20:33
Макаренко, Коноплянка и Шепелев лишние в этой сборной.
Ответить
0
0
Technical
06.03.2020 в 20:44
Коноплянка не лишній. Безуса в основу, а не в резерв.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...