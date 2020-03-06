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Харатин, Артем Кравец и еще 22 игрока вызваны в сборную Украины на матчи с Францией и Польшей
Сбор начнется 23 марта
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав, который будет готовится к товарищеским матчам со сборными Франции и Польши.
В списке тренера 24 игрока:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Овьедо", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).
Резерв: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – "Гент", Бельгия), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).
Отметим, что дебютный вызов в сборную получил хавбек Ференцвароша Игорь Харатин.
Напомним, что спарринг с Францией состоится в Париже 27 марта, а 31 марта Украина сыграет с Польшей в Хожуве.