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УАФ хочет построить в Княжичах тренировочную базу для сборных Украины
Попытка № 2
Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал строительство тренировочной базы для сборных Украины в Княжичах (село у восточной границы Киева).
Чтобы перенять опыт других сборных, Павелко после заседания конгресса УЕФА в Амстердаме побывал на базе сборной Нидерландов. Также планирует посетить такой же комплекс бундестим.
Для того, чтобы перенять опыт сооружения баз лучших сборных.
Хотим применить только лучшие технологии и идеи - для наших команд будет такая база в Княжичах.
Старт проектных работ и презентацию проекта строительства базы Андрей Павелко анонсировал на май 2020 года.
Напомним, что бывший руководитель ФФУ Григорий Суркис еще в 2003 году планировал сооружение такой же базы на 40 гектарах в селе Гореничи (к западу от Киева). Однако тот замысел осуществить не удалось.