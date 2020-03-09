УАФ хочет построить в Княжичах тренировочную базу для сборных Украины

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал строительство тренировочной базы для сборных Украины в Княжичах (село у восточной границы Киева).

Чтобы перенять опыт других сборных, Павелко после заседания конгресса УЕФА в Амстердаме побывал на базе сборной Нидерландов. Также планирует посетить такой же комплекс бундестим.

Для того, чтобы перенять опыт сооружения баз лучших сборных. Хотим применить только лучшие технологии и идеи - для наших команд будет такая база в Княжичах.

Старт проектных работ и презентацию проекта строительства базы Андрей Павелко анонсировал на май 2020 года.

Напомним, что бывший руководитель ФФУ Григорий Суркис еще в 2003 году планировал сооружение такой же базы на 40 гектарах в селе Гореничи (к западу от Киева). Однако тот замысел осуществить не удалось.