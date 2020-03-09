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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На все зарубежные выезды игроки сборных Украины будут отправляться в специальных масках

Национальная сборная Украины
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Указание от УАФ

На все зарубежные выезды игроки сборных Украины будут отправляться в специальных масках
Новина українською

Из-за вспышки коронавируса Украинская ассоциация футбола (УАФ) применила превентивные мероприятия на время поездок сборных команд всех возрастов на международные соревнования.

В частности, речь идет и о национальной сборной и ее первых выездных спаррингах во Франции и Польше.

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По этому поводу высказался Вячеслав Попов, председатель спортивно-медицинского корпуса УАФ.

Команда будет снабжена специальными масками многократного пользования с клапанами.

Вопрос переездов команды, начиная с отеля и сам перелет, должны сопровождаться обязательным использованием таких масок.

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В статье: Украина Украина U-18 молодежная сборная Украины Украина U-19 Украина U-17 Украина U-16 УАФ Вячеслав Попов
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Источник:
Великий футбол

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