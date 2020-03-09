На все зарубежные выезды игроки сборных Украины будут отправляться в специальных масках

Из-за вспышки коронавируса Украинская ассоциация футбола (УАФ) применила превентивные мероприятия на время поездок сборных команд всех возрастов на международные соревнования.

В частности, речь идет и о национальной сборной и ее первых выездных спаррингах во Франции и Польше.

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По этому поводу высказался Вячеслав Попов, председатель спортивно-медицинского корпуса УАФ.