Тарасу Степаненко сделают операцию

В опорного полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Тараса Степаненко возникли проблемы с мениском.

Ему, как сообщает Команда 1, нужно хирургическое вмешательство.

Пока неизвестно, когда состоится операция. Восстановление после нее может занять около месяца.

Напомним, что Степаненко не попал в заявку "горняков" на матч с "Колосом" 8 марта.

На счету Тараса 28 матчей и 2 гола в этом сезоне в составе "Шахтера".