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Национальная сборная Украины

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Тарасу Степаненко сделают операцию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Когда - пока неизвестно

Тарасу Степаненко сделают операцию
Новина українською

В опорного полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Тараса Степаненко возникли проблемы с мениском.

Ему, как сообщает Команда 1, нужно хирургическое вмешательство.

Пока неизвестно, когда состоится операция. Восстановление после нее может занять около месяца.

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Напомним, что Степаненко не попал в заявку "горняков" на матч с "Колосом" 8 марта.

На счету Тараса 28 матчей и 2 гола в этом сезоне в составе "Шахтера".

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк) операция
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Источник:
Команда 1

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
09.03.2020 в 18:49
Срочно нужна натурализация!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.03.2020 в 17:34
Дуже погана новина, надіюсь зі строками одужання не попали як завжди пальцем в небо , як ото з Яремчуком і Ярмолою...
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scorpius (Ck)
09.03.2020 в 17:20
Охренительно дерьмовая новость((( Теперь Шахтер и СбУ без ведущего опорника. Если в сборной еще не так критично по срокам восстановления, то в клубе реальный трабл в свете выступлений в ЛЕ.
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0
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trust in LFC1892 (Киев)
09.03.2020 в 17:35
У ШД хоть замена ему есть (равноценная ли - не берусь рассуждать) - Майкон, Антонио, Коваленко, Патрик. Есть из чего готовить. В сборной вообще не вижу альтернативы. Харатин? Мэйби, но на интеграцию в команду, наигрывание связей, привыкание к партнерам времени критически мало. 3 товарняка (или 4) и немного тренировок. Ни о чём. И вообще, как-то всё наперекосяк у сборников идёт в этом году... Яремчук, Ярмола, Зина. Теперь вот Стёпа. Коно с Марлосом вообще отдельная, печальная страница повествования. Страшно за ЕВРО.
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0
-3
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scorpius (Ck)
09.03.2020 в 17:44
Считаю что Тарасу равноценной замены нет ни в клубе, ни в сборной. У ШД в центре поля остались ориентированные на атаку бразильцы плюс Коваленко. Малышев и Пихаленок давно травмированы, а оставшимся в строю до Степана как до луны в плане оборонительных функций. В сборной такая же хрень, но там хоть товарняки до лета.
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