Национальная сборная Украины
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Тарасу Степаненко сделают операцию
Когда - пока неизвестно
В опорного полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Тараса Степаненко возникли проблемы с мениском.
Ему, как сообщает Команда 1, нужно хирургическое вмешательство.
Пока неизвестно, когда состоится операция. Восстановление после нее может занять около месяца.
Напомним, что Степаненко не попал в заявку "горняков" на матч с "Колосом" 8 марта.
На счету Тараса 28 матчей и 2 гола в этом сезоне в составе "Шахтера".
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Источник:Команда 1
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
09.03.2020 в 18:49
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.03.2020 в 17:34
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scorpius (Ck)
09.03.2020 в 17:20
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trust in LFC1892 (Киев)
09.03.2020 в 17:35
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-3
scorpius (Ck)
09.03.2020 в 17:44
+1
-2
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