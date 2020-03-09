Зозуля: Сборная? Если вызовут - пешком приду

Украинский форвард Роман Зозуля рассказал о своих перспективах сыграть за национальную сборную Украины.

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"Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Когда у меня будет достаточно игровой практики, и тренеры увидят, что я заслуживаю того, чтобы выступать за сборную, я с гордостью надену футболку с трезубцем на сердце! Но сейчас самое время дать дорогу тем ребятам, которые заслуживают проявить себя. Если вызовет ... я пешком приду. Ну, это не мое решение.

Раньше я как-то злился первое время. В интервью неоднократно говорил, какие у нас были договоренности, обещания, что говорил мне главный тренер, как действовать в той или иной ситуации. Потом, когда я перешел в "Альбасете", я ждал, ждал, ждал, ждал. Потому что мне сказали: найдешь команду в Сегунде и начнешь играть - тебя вызовут. Не вызывали, я сначала злился, огорчался. Каждый вызов смотрел: ждал, ждал, ждал. А сейчас спокойно к этому отношусь. Тем более, сейчас сборная прекрасно играет. Результат, все есть. У него есть костяк сборной. Но играют они, еще раз повторюсь, - прекрасно. Вызовет - я приеду", - приводит его слова Football Hub.

Всего на его счету 33 матча за "сине-желтых", в которых отметился шестью голами.