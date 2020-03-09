  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зозуля: Сборная? Если вызовут - пешком приду
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зозуля: Сборная? Если вызовут - пешком приду

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но Роман понимает, что пока что не дотягивает до уровня национальной команды

Зозуля: Сборная? Если вызовут - пешком приду
UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля рассказал о своих перспективах сыграть за национальную сборную Украины.

Читайте такжеЗозуля: Сейчас Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата

"Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Когда у меня будет достаточно игровой практики, и тренеры увидят, что я заслуживаю того, чтобы выступать за сборную, я с гордостью надену футболку с трезубцем на сердце! Но сейчас самое время дать дорогу тем ребятам, которые заслуживают проявить себя. Если вызовет ... я пешком приду. Ну, это не мое решение.

Раньше я как-то злился первое время. В интервью неоднократно говорил, какие у нас были договоренности, обещания, что говорил мне главный тренер, как действовать в той или иной ситуации. Потом, когда я перешел в "Альбасете", я ждал, ждал, ждал, ждал. Потому что мне сказали: найдешь команду в Сегунде и начнешь играть - тебя вызовут. Не вызывали, я сначала злился, огорчался. Каждый вызов смотрел: ждал, ждал, ждал. А сейчас спокойно к этому отношусь. Тем более, сейчас сборная прекрасно играет. Результат, все есть. У него есть костяк сборной. Но играют они, еще раз повторюсь, - прекрасно. Вызовет - я приеду", - приводит его слова Football Hub.

Всего на его счету 33 матча за "сине-желтых", в которых отметился шестью голами.

Читайте такжеХачериди: Шансов сыграть на Евро у меня нет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ДВ (Одесса)
09.03.2020 в 22:46
Лучше уж в политику иди
Ответить
0
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
09.03.2020 в 22:55
Если настаиваешь, то в одесский обл\горсовет, пожалуйста. А в Парламенте и так полно "разных" людей, хз как там оказавшихся
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...