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Левченко объяснил, чем грозит травма Степаненко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Для "сине-желтых"

Левченко объяснил, чем грозит травма Степаненко
Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины - теперь футбольный эксперт Евгений Левченко, прокомментировал травму опорного полузащитника "сине-желтых" и "Шахтера" Тараса Степаненко.

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Он заявляет, что повреждение - серьезный удар по балансу в сборной Украины.

Это один из важнейших, неприметных, недооцененных игроков. Скорейшего выздоровления!

Степаненко в последний раз выходил на поле в составе "Шахтера" 4 марта. Тогда он отыграл весь матч с "Днепр-1" (4:1). Всего на счету Тараса 28 матчей за "горняков" в различных турнирах и 2 гола.

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В статье: Тарас Степаненко Евгений Левченко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
10.03.2020 в 14:18
Без Левченко до такого сам никто б не додумался))) Иногда такое чувство, что Левченко комментирует все по поводу и без, лишь бы о нём не забыли)))
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