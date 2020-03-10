Левченко объяснил, чем грозит травма Степаненко

Экс-игрок национальной сборной Украины - теперь футбольный эксперт Евгений Левченко, прокомментировал травму опорного полузащитника "сине-желтых" и "Шахтера" Тараса Степаненко.

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Он заявляет, что повреждение - серьезный удар по балансу в сборной Украины.

Это один из важнейших, неприметных, недооцененных игроков. Скорейшего выздоровления!

Степаненко в последний раз выходил на поле в составе "Шахтера" 4 марта. Тогда он отыграл весь матч с "Днепр-1" (4:1). Всего на счету Тараса 28 матчей за "горняков" в различных турнирах и 2 гола.