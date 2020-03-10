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Национальная сборная Украины

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Яремчук уже работает с мячом

Национальная сборная Украины
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Форвард близок к возвращению

Яремчук уже работает с мячом
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал, как идет восстановление форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.

"Роман Яремчук начал работу с мячом. И Андрей Шевченко вызвал его в резервный список национальной команды. Насколько мне известно, что в сборной такие ожидания: если Яремчук успеет восстановиться к матчам, будет работать в группе вместе с командой, то он приедет на сбор. Если же он будет работать индивидуально с тренером, а он уже на футбольном поле и бьет по мячу, то ему предоставят отдых. И если он вернется в общую группу, то обязательно приедет на товарищеские поединки против Франции и Польши. Тогда уже по ходу решат, будет он играть он или нет", - сказал Цыганык.

Напомним, что в нынешнем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах за клуб. В последний раз Роман появлялся на поле 26 декабря.

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В статье: Украина Роман Яремчук Игорь Цыганык Гент
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Источник:
Football Hub

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