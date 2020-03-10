Матч Франция - Украина пройдет без зрителей

В марте сборная Украины встретится с Францией в рамках товарищеской встречи.

Как сообщил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, данный матч пройдет без зрителей. Детальные условия проведения поединка будут обсуждаться завтра (в среду 11 марта).

напомним, что поединок Франция – Украина состоится 27 марта на "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Также ранее сообщалось, что и с поляками в Хожуве украинцы также сыграют без зрителей.