Степаненко прооперировали. Шахтер сообщил о сроке его восстановления

Сегодня утром в Лондоне полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко перенес операцию на колене.

Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска.

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По информации медицинского департамента ФК "Шахтер", приблизительные сроки восстановления при такой травмы - около 1 месяца.

Последний раз Тарас Степаненко выходил на поле в матче с "Днепр-1" (4:1) 4 марта.