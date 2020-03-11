Глава медико-спортивного департамента УАФ: Проверки игроков на коронавирус актуальны, но тесты появились в Украине только вчера

Глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о возможных последствиях коронавируса для матчей украинских сборных.

"Сейчас мы готовим письма нашим коллегам из других ассоциаций, чтобы понять, смогут ли наши сборные провести запланированные выездные матчи в 9 разных городах. Например, у U-17 по графику элит-турнир в Турции, а молодежная сборная должна отправится на Мальту. В Турции также планировалось участие наших юношей в еще одном турнире с участием восьми стран, но двое участников уже отказались.

Нет четкого понимания, может ли состоятся поединок вообще, если в стране, например, в Чехии, действует ограничение на проведение мероприятий при участии более 100 человек. Если считать полные составы двух команд и тренерский штаб, то это меньше 100 человек, но есть еще персонал стадиона. Все эти нюансы необходимо уточнять.

Актуальным остается вопрос проведения проверок на наличие коронавируса у футболистов и особенно это актуально как раз в перспективе выездных поединков. Но необходимые тесты – первые образцы – появились в Украине буквально вчера. Поэтому пока непонятно, когда и в каком количестве мы можем получить эти тесты. Насколько мне известно, УЕФА готовит рекомендации и планирует опубликовать их в понедельник. По всем матчам: от Лиги чемпионов и отбора к Евро до матчей юношей. И даже по чемпионату Европы. Будем отталкиваться от этого решения УЕФА", – сказал Попов.