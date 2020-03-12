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Лунин: Клуб еще не озвучивал позицию по игрокам сборных. Прилечу на сбор, если ничего не изменится
В Испании не такая напряженная ситуация, как в Италии
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин сообщил о том, что он готов прилететь на мартовский сбор национальной сборной Украины.
– Какая позиция клуба насчет игроков, которые играют в сборной на период карантина?
– Пока нет информации, пока без изменений, а там увидим.
– Не боитесь ли вы лететь на матчи сборной?
– Подготовлюсь и буду лететь, если ничего не поменяется.
– Как живется сейчас в Испании в период карантина?
– Как и раньше, слава богу.
– Связывались ли с вами по поводу коронавируса из "Реала"?
– Нет.
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