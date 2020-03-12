Лунин: Клуб еще не озвучивал позицию по игрокам сборных. Прилечу на сбор, если ничего не изменится

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин сообщил о том, что он готов прилететь на мартовский сбор национальной сборной Украины.

– Какая позиция клуба насчет игроков, которые играют в сборной на период карантина?

– Пока нет информации, пока без изменений, а там увидим.

– Не боитесь ли вы лететь на матчи сборной?

– Подготовлюсь и буду лететь, если ничего не поменяется.

– Как живется сейчас в Испании в период карантина?

– Как и раньше, слава богу.

– Связывались ли с вами по поводу коронавируса из "Реала"?

– Нет.