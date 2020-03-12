  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лунин: Клуб еще не озвучивал позицию по игрокам сборных. Прилечу на сбор, если ничего не изменится
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин: Клуб еще не озвучивал позицию по игрокам сборных. Прилечу на сбор, если ничего не изменится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В Испании не такая напряженная ситуация, как в Италии

Лунин: Клуб еще не озвучивал позицию по игрокам сборных. Прилечу на сбор, если ничего не изменится
Новина українською

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин сообщил о том, что он готов прилететь на мартовский сбор национальной сборной Украины.

– Какая позиция клуба насчет игроков, которые играют в сборной на период карантина?

– Пока нет информации, пока без изменений, а там увидим.

– Не боитесь ли вы лететь на матчи сборной?

– Подготовлюсь и буду лететь, если ничего не поменяется.

– Как живется сейчас в Испании в период карантина?

– Как и раньше, слава богу.

– Связывались ли с вами по поводу коронавируса из "Реала"?

– Нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Реал (Овьедо) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...