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Товарищеские матчи сборной Украины с Польшей и Францией могут не состояться
Об этом говорят пока только из-за рубежа
Франция и Польша могут отменить запланированные домашние товарищеские поединки с национальной сборной Украины 27 и 31 марта соответственно.
О вероятности такого шага в связи с коронавирусом говорит президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.
"Матчи с Украиной и Финляндией? Мы на контакте с обеими федерациями. Будем реагировать. Если все решат, что нет смысла играть ...то и не будем. Ситуация опасна, надо думать о людях. Надо думать не о футболе, а о том, чтобы эпидемия закончилась.
Сейчас матче во Вроцлаве (с Финляндией) и в Хожуве (с Украиной) должны состояться без болельщиков. Но не знаю, как будет", - цитирует Бонека Przegląd Sportowy.
Французское издание L'Equipe отмечает, что матч Франция - Украина 27 марта может не состояться. Окончательное решение в УЕФА примут во вторник.
Это решение еще официально не принято, но есть большая вероятность.