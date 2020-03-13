Товарищеские матчи сборной Украины с Польшей и Францией могут не состояться

Франция и Польша могут отменить запланированные домашние товарищеские поединки с национальной сборной Украины 27 и 31 марта соответственно.

О вероятности такого шага в связи с коронавирусом говорит президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.

"Матчи с Украиной и Финляндией? Мы на контакте с обеими федерациями. Будем реагировать. Если все решат, что нет смысла играть ...то и не будем. Ситуация опасна, надо думать о людях. Надо думать не о футболе, а о том, чтобы эпидемия закончилась.

Сейчас матче во Вроцлаве (с Финляндией) и в Хожуве (с Украиной) должны состояться без болельщиков. Но не знаю, как будет", - цитирует Бонека Przegląd Sportowy.