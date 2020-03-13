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Записоцкий: Готовимся к ближайшим матчам сборных в закрытом режиме
Но все может измениться
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о ситуации с ближайшими спаррингами сборной Украины и вызовом в национальную команду Руслана Малиновского, который играет в Италии.
– Конечно, у нас вопрос номер 1 – два ближайших матча сборной Украины. Пока что они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме, без зрителей. Если вдруг будет другое решение УЕФА, властей Франции или Польши, мы будем оперативно реагировать.
– У нас практически итальянский штаб сборной. С ними есть контакт?
– С ними есть перманентный контакт. Наш спортивно-медицинский отдел работает как с нашими коллегами из тренерского штаба, так и с нашими легионерами, в частности, с Русланом Малиновским. Они в перманентном контакте с медицинским штабом "Аталанты". Вопрос контролируемый. Вопрос его вызова или невызова будет решен в ближайшие сроки.
– Все ли нормально с тренерским штабом?
– По состоянию на сейчас, все живы-здоровы. Спасибо за заботу.
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