Харатин: Ребров сказал, что в сборную, возможно, не поеду

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин, который получил вызов в сборную Украины на ближайшие контрольные матчи, рассказал о пандемии коронавируса, которая может помешать игроку прибыть в расположение сборной.

"В клубе дают витамин D. Сказали принимать и следить за собой. Температуру не меряли, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя. Нужно сидеть дома.

Конечно, надеюсь, что приеду в сборную Украины, но все быстро меняется. Тренер Сергей Ребров сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь еще можно, а вернуться назад...", - сказал Харатин.

Напомним, что в Венгрии, как и в Украине, матчи национального чемпионата пока что проводятся.