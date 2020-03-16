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Национальная сборная Украины

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Харатин: Ребров сказал, что в сборную, возможно, не поеду

Национальная сборная Украины
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Футбол под вопросом

Харатин: Ребров сказал, что в сборную, возможно, не поеду
Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин, который получил вызов в сборную Украины на ближайшие контрольные матчи, рассказал о пандемии коронавируса, которая может помешать игроку прибыть в расположение сборной.

"В клубе дают витамин D. Сказали принимать и следить за собой. Температуру не меряли, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя. Нужно сидеть дома.

Конечно, надеюсь, что приеду в сборную Украины, но все быстро меняется. Тренер Сергей Ребров сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь еще можно, а вернуться назад...", - сказал Харатин.

Напомним, что в Венгрии, как и в Украине, матчи национального чемпионата пока что проводятся.

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В статье: Украина Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Football Hub

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