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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Евросоюз на месяц закроет границы. Шансов, что Украина сыграет с Францией и Польшей, все меньше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Под действие запрета подпадут поездки без уважительной причины

Евросоюз на месяц закроет границы. Шансов, что Украина сыграет с Францией и Польшей, все меньше
Новина українською

В связи с распространением коронавируса Европейский Союз планирует ввести 30-дневное ограничение на въезд на территорию объединения.

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без уважительной причины.

Напомним, что в конце марта (27 и 31) сборная Украины должна сыграть выездные товарищеские матчи против Франции и Польши.

В случае принятие данного решения от ЕС, эти поединки будут отменены.

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В статье: Украина Франция Польша коронавирус
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Комментарии (1)
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makernew (Alexandriya - Kiev)
16.03.2020 в 22:53
"что Украины сыграет " - двоешники, найдите корректора на сайт, или перепроверяйте после гугла тексты....
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