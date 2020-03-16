Евросоюз на месяц закроет границы. Шансов, что Украина сыграет с Францией и Польшей, все меньше

В связи с распространением коронавируса Европейский Союз планирует ввести 30-дневное ограничение на въезд на территорию объединения.

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без уважительной причины.

Напомним, что в конце марта (27 и 31) сборная Украины должна сыграть выездные товарищеские матчи против Франции и Польши.

В случае принятие данного решения от ЕС, эти поединки будут отменены.