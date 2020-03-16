Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евросоюз на месяц закроет границы. Шансов, что Украина сыграет с Францией и Польшей, все меньше
Под действие запрета подпадут поездки без уважительной причины
В связи с распространением коронавируса Европейский Союз планирует ввести 30-дневное ограничение на въезд на территорию объединения.
Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без уважительной причины.
Напомним, что в конце марта (27 и 31) сборная Украины должна сыграть выездные товарищеские матчи против Франции и Польши.
В случае принятие данного решения от ЕС, эти поединки будут отменены.
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Источник:Твиттер Урсулы фон дер Ляйен
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Комментарии (1)
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makernew (Alexandriya - Kiev)
16.03.2020 в 22:53
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