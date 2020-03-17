Тренер Краковский: Второй среди вратарей Украины? На это место претендуют четверо голкиперов

Известный в прошлом вратарь "Днепра" (1980-1991 лет), а сейчас тренер вратарей сборной Украины (U-19) Сергей Краковский поделился размышлениями о позиции №1 в команде Шевченко.

По мнению тренера вратарей, Андрей Пятов в Украине пока что вне конкуренции.

А вот вторым после вратаря "Шахтера" может быть сразу несколько голкиперов.