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Тренер Краковский: Второй среди вратарей Украины? На это место претендуют четверо голкиперов
Кто именно - так и не сказал, но выделил Лунина
Известный в прошлом вратарь "Днепра" (1980-1991 лет), а сейчас тренер вратарей сборной Украины (U-19) Сергей Краковский поделился размышлениями о позиции №1 в команде Шевченко.
По мнению тренера вратарей, Андрей Пятов в Украине пока что вне конкуренции.
А вот вторым после вратаря "Шахтера" может быть сразу несколько голкиперов.
Там сейчас очень серьезная конкуренция и определить кого-то - не так просто. На это место претендуют, я бы сказал, 4 голкиперов.
Лунин как раз входит в эту четверку. Когда Андрея покупал "Реал", было понятно, что испанцы делали это на перспективу. По той информации, которая есть, у Лунина неплохо получается играть в Сегунде. Главное, чтобы он не потерялся.