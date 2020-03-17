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Тренер Краковский: Второй среди вратарей Украины? На это место претендуют четверо голкиперов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кто именно - так и не сказал, но выделил Лунина

Тренер Краковский: Второй среди вратарей Украины? На это место претендуют четверо голкиперов
Новина українською

Известный в прошлом вратарь "Днепра" (1980-1991 лет), а сейчас тренер вратарей сборной Украины (U-19) Сергей Краковский поделился размышлениями о позиции №1 в команде Шевченко.

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По мнению тренера вратарей, Андрей Пятов в Украине пока что вне конкуренции.

А вот вторым после вратаря "Шахтера" может быть сразу несколько голкиперов.

Там сейчас очень серьезная конкуренция и определить кого-то - не так просто. На это место претендуют, я бы сказал, 4 голкиперов.

Лунин как раз входит в эту четверку. Когда Андрея покупал "Реал", было понятно, что испанцы делали это на перспективу. По той информации, которая есть, у Лунина неплохо получается играть в Сегунде. Главное, чтобы он не потерялся.

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В статье: Андрей Пятов Украина Сергей Краковский Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
17.03.2020 в 10:50
Я вот посмотрел на Трубина и за исключением Пятова не вижу сейчас вратарей сильнее его. А вот оба Шевченко что-то как-то потерялись, сдулись.
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