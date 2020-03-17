Товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей отменены - СМИ

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши, которые были запланированы на 27 и 31 марта, не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Такое решение, информирует Украинская правда, было принято сегодня, 17 марта, после консультаций с французским и польским федерациями.

Также отменен сбор национальной команды, который должен был начаться на следующей неделе.

Матч с Францией должен был состояться в Париже, а с Польшей - в Хожуве.