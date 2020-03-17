Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей отменены - СМИ
Как и сбор
Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши, которые были запланированы на 27 и 31 марта, не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.
Такое решение, информирует Украинская правда, было принято сегодня, 17 марта, после консультаций с французским и польским федерациями.
Также отменен сбор национальной команды, который должен был начаться на следующей неделе.
Матч с Францией должен был состояться в Париже, а с Польшей - в Хожуве.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Українська правда
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...