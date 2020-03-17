Маркевич: Не думаю, что за год игроки сборной Украины сильно состарятся

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу переноса Евро-2020 на 2021-й год.

- Мирон Богданович, вместо Евро-2020 придется ждать Евро-2021. Что думаете по этому поводу?

- Думаю то же, что и все. При таких условиях проводить Евро сейчас - нереально. Нужно стабилизировать ситуацию. Перенести турнир на следующий год - самое правильное решение.

- Как это может сказаться на силе сборной Украины?

- Посмотрим. Давайте сначала дождемся, чтобы можно было спокойно тренироваться и играть в футбол. Чтобы зрители сидели на трибунах. Тогда можно будет о чем-то говорить. Потому что то, что мы имели сейчас - не футбол. Кому он нужен?

- У нас хватает возрастных игроков - Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Пятов... Через год они моложе не станут.

- Конечно, с этой точки зрения было бы лучше сыграть в этом году. Команда находилась на ходу. Ну но куда ты от этого денешься? Есть такая специфическая ситуация - нужно из нее выходить.

Я не думаю, что за год все эти футболисты настолько сильно состарятся. С другой стороны, может это и хорошо. Потому что сейчас Ярмоленко только оправляется от травмы. Зинченко вернется в основной состав, Малиновский... Как говорится, все, что не происходит - к лучшему.

- Наверное, теперь можно с уверенностью говорить, что Шевченко не перейдет в клуб, а продолжит работу со сборной?

- Ну да, и тренерский состав останется. Степаненко встанет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется в сборную. У "Зари", например, есть хорошие пацаны. Будем надеяться, что все это скоро закончится и наш клубный футбол вернется на привычные рамки. Это сейчас - самое главное.

- Создается уникальная ситуация в истории футбола, когда два больших форума пройдут с перерывом в один год, ведь на 2022-й запланирован чемпионат мира...

- Ничего страшного я в этом не вижу.

- Как лично вы защищаетесь от коронавируса?

- (Улыбается) Мою руки постоянно. Правда, бегаю теперь только у дома. Говорят, что вирус наиболее неумолим к людям, которым за 60. Поэтому стараюсь как можно меньше бывать "на людях". Надеюсь, это ненадолго. Все у нас должно быть нормально.