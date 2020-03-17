Евро перенесли, а контракт Шевченко нет. Останется ли тренер у руля сборной?

УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года.

Если все будет нормально и человечества сможет побороть пандемию коронавируса, сыграет на чемпионате Европы и сборная Украины. Вот только вопрос с главным тренером команды остается открытым.

Как известно, контракт Андрея Николаевича с УАФ рассчитан до июля этого года, а ранее итальянские СМИ активно сватали тренера в "Милан".

Впрочем, не так давно специалист обнадежил украинских болельщиков, что он ведет переговоры с УАФ о новом контракте. Правда, увенчаются ли эти переговоры подписанием нового соглашения пока что остается только догадываться.