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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Евро перенесли, а контракт Шевченко нет. Останется ли тренер у руля сборной?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Подпишут ли стороны новый контракт?

Евро перенесли, а контракт Шевченко нет. Останется ли тренер у руля сборной?
Новина українською

УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года.

Если все будет нормально и человечества сможет побороть пандемию коронавируса, сыграет на чемпионате Европы и сборная Украины. Вот только вопрос с главным тренером команды остается открытым.

Как известно, контракт Андрея Николаевича с УАФ рассчитан до июля этого года, а ранее итальянские СМИ активно сватали тренера в "Милан".

Впрочем, не так давно специалист обнадежил украинских болельщиков, что он ведет переговоры с УАФ о новом контракте. Правда, увенчаются ли эти переговоры подписанием нового соглашения пока что остается только догадываться.

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В статье: Андрей Шевченко Украина УАФ
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