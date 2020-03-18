Шовковский устроил стрельбу – показал свою тренировку

Александр Шовковский, легендарный экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, а теперь ассистент Андрея Шевченко в тренерском штабе сине-желтых, продемонстрировал свою тренировку в тире.

Как видно из четких движений бывшего вратаря, нападать на него - опасное дело.

Вот как о своем стрельбу говорит сам Александр.