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Шовковский устроил стрельбу – показал свою тренировку

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренеру также важно бить в цель

Шовковский устроил стрельбу – показал свою тренировку
Новина українською

Александр Шовковский, легендарный экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, а теперь ассистент Андрея Шевченко в тренерском штабе сине-желтых, продемонстрировал свою тренировку в тире.

Как видно из четких движений бывшего вратаря, нападать на него - опасное дело.

Вот как о своем стрельбу говорит сам Александр.

И еще немного положительных эмоций. Тренировку никто не отменял.

Навык — это до автоматизма доведённые действия. Вы никогда не поднимитесь до уровня своих ожиданий. Вы окажитесь не выше уровня своей готовности!

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В статье: Александр Шовковский Украина карантин
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
18.03.2020 в 11:11
Тренировка к визиту в свой дом, где на балконе постоянно с оружием бывшая теща. Хе-хе..
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