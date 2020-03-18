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Шовковский устроил стрельбу – показал свою тренировку
Тренеру также важно бить в цель
Александр Шовковский, легендарный экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, а теперь ассистент Андрея Шевченко в тренерском штабе сине-желтых, продемонстрировал свою тренировку в тире.
Как видно из четких движений бывшего вратаря, нападать на него - опасное дело.
Вот как о своем стрельбу говорит сам Александр.
И еще немного положительных эмоций. Тренировку никто не отменял.
Навык — это до автоматизма доведённые действия. Вы никогда не поднимитесь до уровня своих ожиданий. Вы окажитесь не выше уровня своей готовности!