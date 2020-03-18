Шевченко: Мы не должны мириться со страхом, должны смотреть вперед

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянскому изданию Pianeta Milan рассказал о сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

"Боюсь ли я коронавируса? Мы не должны мириться со страхом, должны смотреть вперед. У меня есть друг в Ломбардии, который заболел, он недавно начал дышать самостоятельно, но это было тяжело. Он много пил, сбросил много веса, но уже пошел на поправку.

Перенос Евро считаю правильным решением. Футбол - это праздник для людей, но если их нет или они боятся, то что это за праздник? Думаю, УЕФА принял правильное решение для защиты здоровья игроков и болельщиков.

Как проводить свободное время в связи с переносом матчей? Поддерживайте форму. Питайтесь здоровой пищей. Занимайтесь на велотренажере – если скучно, выходите на балкон или террасу. Помогайте всем, кому это необходимо, особенно старшим. Нельзя забывать о них, потому что они в наибольшей опасности.

Что смотреть на время карантина? Легко ответить - Финал Лиги чемпионов на "Олд Траффорд", "Милан" - "Ювентус". А также финал чемпионата мира-2006. И миланские дерби. Но лучшее всегда впереди", - сказал Шевченко.