Пятов: Отдавать свое место в сборной никому не собираюсь

35-летний голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о своих планах на Евро-2021 и дальнейшее будущее в главной команде страны.

О переносе Евро

За год что-то может измениться, кто-то может куда-то перейти, бывают травмы. Жизнь изменится у кого-то, но вряд ли это повлияет на стиль игры сборной. Все покажет итоговый результат: хорошо это или плохо.

Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место никому не собираюсь. Если Андрей Николаевич скажет, что сейчас кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но никому свое место я так легко не отдам. Для меня это вызов. Перенесли Евро в год? Я не собирался заканчивать с футболом и у меня еще есть достаточно сил.