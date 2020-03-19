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Пятов: Отдавать свое место в сборной никому не собираюсь
Кипер готов играть на высшем уровне
35-летний голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о своих планах на Евро-2021 и дальнейшее будущее в главной команде страны.
О переносе Евро
За год что-то может измениться, кто-то может куда-то перейти, бывают травмы. Жизнь изменится у кого-то, но вряд ли это повлияет на стиль игры сборной. Все покажет итоговый результат: хорошо это или плохо.
Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место никому не собираюсь. Если Андрей Николаевич скажет, что сейчас кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но никому свое место я так легко не отдам. Для меня это вызов. Перенесли Евро в год? Я не собирался заканчивать с футболом и у меня еще есть достаточно сил.
О предстоящих матчах сборной
Мне интересно, как будет построен формат матчей сборных сейчас. Если мы будем играть Лигу Наций вместо товарищеских матчей, то это очень хорошо. Потому за год мы сыграем шесть матчей против лучших сборных мира. Это большой плюс для нас.
О пандемии коронавируса
То, что сейчас происходит в мире - это не вопрос футбола. Никто не мог подумать, что такое может произойти. Что через какое-то вирус закроют все. Как гражданин я понимаю, что так надо и это правильно. Футболистам сложно находиться вне футбола, вне команды, но как отец я сейчас могу быть со своей семьей и оберегать ее.