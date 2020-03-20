Степаненко: Родные должны были лететь на все групповые матчи Украины на Евро-2020

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко, который сейчас восстанавливается после операции на колене, высказался по поводу переноса Евро-2020 на год - до 2021-го.

Тарас признается - очень ждал Евро.

Я всегда говорил, что это большое событие. Некоторые футболисты не смогли, даже играя много лет в сборной, попасть в финальную часть Евро. Для меня лично это большой турнир. Я очень его ждал, готовился.

Мои родные должны были лететь на все матчи сборной в группе, все уже было организовано. Но в связи с вирусом все пришлось отменить.