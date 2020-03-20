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Степаненко: Родные должны были лететь на все групповые матчи Украины на Евро-2020
Относится к отмене с пониманием
Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко, который сейчас восстанавливается после операции на колене, высказался по поводу переноса Евро-2020 на год - до 2021-го.
Тарас признается - очень ждал Евро.
Я всегда говорил, что это большое событие. Некоторые футболисты не смогли, даже играя много лет в сборной, попасть в финальную часть Евро. Для меня лично это большой турнир. Я очень его ждал, готовился.
Мои родные должны были лететь на все матчи сборной в группе, все уже было организовано. Но в связи с вирусом все пришлось отменить.
Я расстроился, однако, надо понимать, что тяжелая ситуация не только в Украине, но я и в мире.
Поэтому мы должны иногда откладывать свои амбиции на второй план и больше думать о здоровье людей, своих родных и близких.