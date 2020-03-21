Шовковский: Харатин усилит сборную. Лунин - одна из надежд украинского футбола

Экс-голкипер киевского "Динамо", а ныне член тренерского штаба национальной сборной Украины Александр Шовковский поделился мыслями насчет новых вызовов в сборную и перспектив молодых игроков.

- Игорь Харатин получил дебютный вызов. Как он вам как игрок?

- Я работал с ним, когда он еще был в команде "Динамо". Это достаточно опытный игрок, который сегодня в связи с тем, что Тарас Степаненко не сможет нам помочь, усилит команду. У него на определенном этапе могут быть проблемы с восприятием той информации, которую мы даем всем игрокам. Но мы будем работать с ним индивидуально, будем помогать. Думаю, атмосфера поможет ему адаптироваться достаточно быстро, и я надеюсь, что его действия и опыт будут полезным для нас.

- Вы можете сказать, что Андрей Лунин может стать нашим "первым номером"?

- В нашей сборной собрана и молодежь, и опытные игроки. Но у нас достаточно молодая команда, и все ребята способны стать игроками мирового уровня, но это зависит от ряда факторов. И в первую очередь от них самих, от того, как они работают, как умеют анализировать. Если к вопросу о Лунине то он уже доказал, что на сегодня он – одна из надежд украинского футбола, а своей игрой на молодежном чемпионате мира, где сборная одержала победу, Андрей получил награду как лучший голкипер. Мы видим, как он растет, становится мужественнее, и мы довольны этим. Но все зависит от него.

- Он может стать заменой Пятову?

- Играют лучшие. Мы не можем сказать, что это основной состав, а это наши запасные. У нас есть команда, и решает задачи команда, там 20-25 футболистов.

- Из U-21 кто-то уже наступает на пятки?

- Сейчас сложно сказать, и выделять кого-то. Молодые игроки – это новое поколение которое по-другому ко всему относится. Когда кого-то выделяешь, то у него может повести голову, поэтому давайте не будем этого делать. Но у нас достаточно молодых, перспективных, талантливых ребят, которые способны усилить команду, и которые способны в ближайшем будущем быть в рядах команды национальной сборной.