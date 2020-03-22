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Андрей Павелко: Об официальном подписании контракта с Шевченко узнаете отдельно

Национальная сборная Украины
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Президент УАФ рассказал о ситуации вокруг продления контракта с наставником сборной

Андрей Павелко: Об официальном подписании контракта с Шевченко узнаете отдельно
Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможное продление контракта главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко.

– Говорилось уже, что рассматривается вопрос пролонгации контракта Шевченко со сборной Украины. Какой статус?

– Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Сам ответ напрашивается, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Уверен, будет все положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боеготовности.

– Во главе с Шевченко и его штабом?

– Во главе с Шевченко!

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Андрей Павелко Евро-2020 УАФ
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Источник:
"Великий Футбол"
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