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Андрей Павелко: Об официальном подписании контракта с Шевченко узнаете отдельно
Президент УАФ рассказал о ситуации вокруг продления контракта с наставником сборной
Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможное продление контракта главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко.
– Говорилось уже, что рассматривается вопрос пролонгации контракта Шевченко со сборной Украины. Какой статус?
– Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Сам ответ напрашивается, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Уверен, будет все положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боеготовности.
– Во главе с Шевченко и его штабом?
– Во главе с Шевченко!