Стало известно, на сколько УАФ хочет продлить контракт с Шевченко

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с коучем национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его тренерским штабом о продлении контракта.

Речь идет о двухлетнем сроке - до 2022 года.

Таким образом Шевченко, по замыслу УАФ, должен везти сборную на перенесенное из-за карантина Евро-2021.

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Напомним, что накануне Шевченко и президент УАФ Андрей Павелко без подробностей сообщили о переговорах относительно нового контракта.