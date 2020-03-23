Национальная сборная Украины
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Стало известно, на сколько УАФ хочет продлить контракт с Шевченко
Согласится ли А.Н.Ш.?
Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с коучем национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его тренерским штабом о продлении контракта.
Речь идет о двухлетнем сроке - до 2022 года.
Таким образом Шевченко, по замыслу УАФ, должен везти сборную на перенесенное из-за карантина Евро-2021.
Напомним, что накануне Шевченко и президент УАФ Андрей Павелко без подробностей сообщили о переговорах относительно нового контракта.
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Источник:Профутбол
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