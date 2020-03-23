Шевченко: Близкий друг в Италии провел 2 недели в больнице - был в очень тяжелом состоянии

Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко сообщил, как его семья переживает карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Главный тренер сейчас находится в Лондоне.

Очень тревожное время. Но все в порядке, придерживаемся карантина, следим за информацией из Украины. Волнуемся за будущее. Но надеюсь, что все будет хорошо.

Британцы, заметил Шевченко, очень серьезно относятся к этой проблеме. В отличие от итальянцев.

Очень сложная ситуация в Италии. Там мои друзья, мои помощники. То что происходит там сейчас, те цифры ...Это как некий снежный вал, он постоянно нарастает. Все должны быть готовы к тому, что очень хороших новостей в ближайшем будущем ждать не стоит. Прекрасно это понимаем. Должны настраиваться на очень трудные времена, должны вместе это пережить и вместе двигаться дальше.

Андрей Шевченко признался, что от коронавируса в Италии пострадал один из его близких друзей.

К сожалению, мой очень близкий друг провел 2 недели в больнице. Был в тяжелом состоянии. Несколько недель назад его выписали. Вижу, что этот вирус по-разному проявляет себя в отношении каждого. Кто-то может подхватить очень тяжелую форму, у кого организм сильнее и это проходит в легкой форме. Но видим, что к этой проблеме нужно относиться гораздо серьезнее, чем относились другие - в Италии, когда только был введен карантин, далеко не все его придерживались. Надеюсь, что в Украине иначе. Постоянно слежу за ситуацией на Родине. Украина меня волнует больше чего-либо другого. У нас не так много случаев. И это очень хорошо. Принятые меры были правильные и важно, чтобы каждый соблюдал правила. Ни в коем случае не должны допустить той ситуации, которую мы видим в Италии.

Заразился коронавирусом и Паоло Мальдини вместе с сыном Даниэле.