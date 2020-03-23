  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Близкий друг в Италии провел 2 недели в больнице - был в очень тяжелом состоянии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Близкий друг в Италии провел 2 недели в больнице - был в очень тяжелом состоянии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Рассказал и о Мальдини

Шевченко: Близкий друг в Италии провел 2 недели в больнице - был в очень тяжелом состоянии
Новина українською

Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко сообщил, как его семья переживает карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Главный тренер сейчас находится в Лондоне.

Очень тревожное время. Но все в порядке, придерживаемся карантина, следим за информацией из Украины. Волнуемся за будущее. Но надеюсь, что все будет хорошо.

Британцы, заметил Шевченко, очень серьезно относятся к этой проблеме. В отличие от итальянцев.

Очень сложная ситуация в Италии. Там мои друзья, мои помощники. То что происходит там сейчас, те цифры ...Это как некий снежный вал, он постоянно нарастает.

Все должны быть готовы к тому, что очень хороших новостей в ближайшем будущем ждать не стоит. Прекрасно это понимаем. Должны настраиваться на очень трудные времена, должны вместе это пережить и вместе двигаться дальше.

Андрей Шевченко признался, что от коронавируса в Италии пострадал один из его близких друзей.

Читайте такжеИстория болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН

К сожалению, мой очень близкий друг провел 2 недели в больнице. Был в тяжелом состоянии. Несколько недель назад его выписали. Вижу, что этот вирус по-разному проявляет себя в отношении каждого. Кто-то может подхватить очень тяжелую форму, у кого организм сильнее и это проходит в легкой форме. Но видим, что к этой проблеме нужно относиться гораздо серьезнее, чем относились другие - в Италии, когда только был введен карантин, далеко не все его придерживались.

Надеюсь, что в Украине иначе. Постоянно слежу за ситуацией на Родине. Украина меня волнует больше чего-либо другого. У нас не так много случаев. И это очень хорошо. Принятые меры были правильные и важно, чтобы каждый соблюдал правила. Ни в коем случае не должны допустить той ситуации, которую мы видим в Италии.

Заразился коронавирусом и Паоло Мальдини вместе с сыном Даниэле.

Мы с Паоло общались, каждые 2 дня назад созванивались. Да, у него есть подтверждение о коронавирусе, но состояние стабильное, я думаю, у него легкая форма, с ним все в порядке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Чемпионат Англии Паоло Мальдини Даниэле Мальдини коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...