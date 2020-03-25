Кополовец: Если Павелко не уговорит Шевченко подписать новый контракт, наша "машина" может слететь с дороги

Экс-хавбек "Карпат" Михаил Кополовец высказался относительно дальнейшего пребывания у руля сборной Украины Андрея Шевченко.

"Сборная без Шевы — как автомобиль без руля. И если Павелко не уговорит тренера подписать новый контракт, наша "машина" может слететь с дороги. Сейчас в сборной все завязано на Шевченко. Думаю, он и сам хочет остаться. Ему все удается, у него хороший контракт. Куда идти?

Да, за ним гоняется пол-Европы, но он нужен нам. У него есть видение футбола, есть авторитет, в команде замечательный микроклимат, команда играет и дает результат. Для чего это все ломать? Посмотрите, как заиграла сборная! Сколько молодежи он привлек, как она засияла в сборной. Малиновский, Зинченко, Яремчук… У команды большая перспектива. Сами футболисты, чувствуя его доверие, значительно выросли", — сказал Кополовец.