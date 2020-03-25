  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кополовец: Если Павелко не уговорит Шевченко подписать новый контракт, наша "машина" может слететь с дороги
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Если Павелко не уговорит Шевченко подписать новый контракт, наша "машина" может слететь с дороги

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В сборной все завязано на Шеве

Кополовец: Если Павелко не уговорит Шевченко подписать новый контракт, наша "машина" может слететь с дороги
Новина українською

Экс-хавбек "Карпат" Михаил Кополовец высказался относительно дальнейшего пребывания у руля сборной Украины Андрея Шевченко.

"Сборная без Шевы — как автомобиль без руля. И если Павелко не уговорит тренера подписать новый контракт, наша "машина" может слететь с дороги. Сейчас в сборной все завязано на Шевченко. Думаю, он и сам хочет остаться. Ему все удается, у него хороший контракт. Куда идти?

Да, за ним гоняется пол-Европы, но он нужен нам. У него есть видение футбола, есть авторитет, в команде замечательный микроклимат, команда играет и дает результат. Для чего это все ломать? Посмотрите, как заиграла сборная! Сколько молодежи он привлек, как она засияла в сборной. Малиновский, Зинченко, Яремчук… У команды большая перспектива. Сами футболисты, чувствуя его доверие, значительно выросли", — сказал Кополовец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Михаил Кополовец Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Экспресс

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...