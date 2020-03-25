Шуховцев: Нам не стыдно за игру и результат сборной. Это заслуга Шевченко

Тренер вратарей "Черноморца" Игорь Шуховцев считает, что Андрей Шевченко должен остаться в сборной Украины.

"Шевченко сборной нужен. Это однозначно. Но есть еще такой нюанс, как индивидуальная карьера, здесь мы Андрею не советники.

Сборная сделала большой прорыв. Ее футбол нравится не только нам, но и многим в мире. Мы вышли на определенный уровень, когда нам не стыдно за игру и результат. Это заслуга Шевченко", – сказал Шуховцев.