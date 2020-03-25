  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шуховцев: Нам не стыдно за игру и результат сборной. Это заслуга Шевченко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шуховцев: Нам не стыдно за игру и результат сборной. Это заслуга Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист надеется, что Шева останется у руля национальной команды

Шуховцев: Нам не стыдно за игру и результат сборной. Это заслуга Шевченко
Новина українською

Тренер вратарей "Черноморца" Игорь Шуховцев считает, что Андрей Шевченко должен остаться в сборной Украины.

"Шевченко сборной нужен. Это однозначно. Но есть еще такой нюанс, как индивидуальная карьера, здесь мы Андрею не советники.

Сборная сделала большой прорыв. Ее футбол нравится не только нам, но и многим в мире. Мы вышли на определенный уровень, когда нам не стыдно за игру и результат. Это заслуга Шевченко", – сказал Шуховцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Игорь Шуховцев Украина Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Экспресс

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...