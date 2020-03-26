Виталий Рева: О голкиперах говорят "присутствует легкая отмороженность". Это о Лунине

Наставник голкиперов молодежной сборной Украины Виталий Рева дал свою оценку перспективам вратаря национальной сборной Андрея Лунина в "Реале" и чемпионате Испании.

В ближайшем будущем сыграть в основе "Реала" Лунину, считает Рева, будет сложно.

Нашему голкиперу нужно время, чтобы стать своим в испанском футболе, набраться определенного опыта. Я надеюсь, что у него все получится, работать он умеет. Шанс у Андрея появится.

Реву попросили выделить сильные стороны в игре и характере Лунина.

Психологическая устойчивость, постоянная готовность к работе, игра ногами, хорошая школа. Важно, что Лунин уже в раннем возрасте начал выступать в Премьер-лиге. Помогло то, что он спокойно относился к допущенным ошибкам, а их сначала хватало.

О вратарях, в хорошем смысле, часто говорят - присутствует легкая отмороженность (улыбается). Вот это как раз об Андрее. Впрочем, самое лучшее его качество, на мой взгляд, это умение читать игру, предвидеть ситуацию. Он не прижимается к воротам, пытается действовать на выходах, на перехвате - как вверху, так и внизу. Нужно учитывать и поведение в быту - здесь тоже все хорошо. Словом, будущее у него хорошее.