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Виталий Рева: О голкиперах говорят "присутствует легкая отмороженность". Это о Лунине

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Выделил игру на выходах

Виталий Рева: О голкиперах говорят "присутствует легкая отмороженность". Это о Лунине
Новина українською

Наставник голкиперов молодежной сборной Украины Виталий Рева дал свою оценку перспективам вратаря национальной сборной Андрея Лунина в "Реале" и чемпионате Испании.

В ближайшем будущем сыграть в основе "Реала" Лунину, считает Рева, будет сложно.

Таким клубам нужны вратари с именем. Не случайно за Куртуа в Мадриде заплатили огромные деньги.

Нашему голкиперу нужно время, чтобы стать своим в испанском футболе, набраться определенного опыта. Я надеюсь, что у него все получится, работать он умеет. Шанс у Андрея появится.

Реву попросили выделить сильные стороны в игре и характере Лунина.

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Психологическая устойчивость, постоянная готовность к работе, игра ногами, хорошая школа. Важно, что Лунин уже в раннем возрасте начал выступать в Премьер-лиге. Помогло то, что он спокойно относился к допущенным ошибкам, а их сначала хватало.

О вратарях, в хорошем смысле, часто говорят - присутствует легкая отмороженность (улыбается). Вот это как раз об Андрее. Впрочем, самое лучшее его качество, на мой взгляд, это умение читать игру, предвидеть ситуацию. Он не прижимается к воротам, пытается действовать на выходах, на перехвате - как вверху, так и внизу. Нужно учитывать и поведение в быту - здесь тоже все хорошо. Словом, будущее у него хорошее.

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В статье: Виталий Рева Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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