Головко о дебюте в сборной: У тренера Таврии были хорошие отношения с Коньковым – так меня и посоветовали

Футбольный эксперт и тренер, бывший защитник "Таврии", "Динамо" и сборной Украины Александр Головко вспомнил свой дебют в составе "сине-желтых" 26 апреля 1995 в матче с Эстонией.

Первый вызов Александр получил из "Таврии", где в то время выступал.

"Куда я попал?". Было такое ощущение, будто я в космосе. Заходишь в столовую, садишься за один стол с динамовцами. Все завораживало: что говорит тренер, как ребята действуют на тренировках, что вообще говорят о ближайшем матче.

Для меня это были совершенно новые впечатления и куча эмоций. И еще - большое внутреннее напряжение, потому что это был новый вызов и новый шаг для меня лично.