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Головко о дебюте в сборной: У тренера Таврии были хорошие отношения с Коньковым – так меня и посоветовали
Вспомнил слова Зуева
Футбольный эксперт и тренер, бывший защитник "Таврии", "Динамо" и сборной Украины Александр Головко вспомнил свой дебют в составе "сине-желтых" 26 апреля 1995 в матче с Эстонией.
Первый вызов Александр получил из "Таврии", где в то время выступал.
"Куда я попал?". Было такое ощущение, будто я в космосе. Заходишь в столовую, садишься за один стол с динамовцами. Все завораживало: что говорит тренер, как ребята действуют на тренировках, что вообще говорят о ближайшем матче.
Для меня это были совершенно новые впечатления и куча эмоций. И еще - большое внутреннее напряжение, потому что это был новый вызов и новый шаг для меня лично.
Тогда, насколько помню, Шалычев возглавлял "Таврию". У него были хорошие отношения с Коньковым (Анатолий Коньков - в то время главный тренер сборной, - ред), так меня и посоветовали в сборную.
Соперниками нашими были эстонцы, покойный Зуев еще сказал: "Против них дебютант как раз и может сыграть". Вышли, выиграли без пропуска мячей. Так я и прошел боевое крещение в сборной.