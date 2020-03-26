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Тренер Карпат Толочко: В нынешней ситуации я не вижу, куда Шевченко может уйти
Эксперты сходятся во мнении, что Андрей Николаевич останется в сборной до Евро
Наставник молодежной команды "Карпат" Роман Толочко считает, что Андрей Шевченко должен остаться в сборной Украины.
"Можно детально разобрать весь отборочный цикл и увидеть минусы. К примеру, последняя игра против Сербии, где мы проигрывали. Но команда собралась, сравняла счет и заняла первое место в группе! Значит, ошибки были вовремя исправлены, были сделаны правильные выводы, и команда дала результат.
Кстати, я подозреваю, что Андрей Шевченко хотел завершить Евро и попробовать себя на клубном уровне, но поскольку чемпионат перенесли на год, его карьерные планы тоже изменились. Он должен себя реализовать на чемпионате Европы, для карьеры тренера это очень важно. В нынешней ситуации я даже не вижу, куда ему идти. Что будет с клубным футболом? Когда возобновятся соревнования? Думаю, что пересидеть в сборной этот год является идеальным вариантом", — сказал Толочко.
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