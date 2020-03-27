Украина против Чемпионов. Как сине-желтые играли против грандов. ВИДЕО

27-го марта 2020 сборная Украины в рамках подготовки к предстоящему Евро должна была сыграть товарищеский поединок с действующим чемпионом мира сборной Франции. Планы сломала эпидемия, впрочем, есть надежда, что уже в июне сезон возобновится. На тот период запланировано окно сборных, поэтому верим, что матч Франция - Украина хоть и с опозданием, но все же состоится.

А пока мы сидим в карантине, предлагаем вам вспомнить, как сборная Украины ранее играла с командами, которые когда-нибудь выигрывали Мундиаль. К слову, из таких матчей собралась неплохая коллекция, ведь из восьми Чемпионов мы не встречались только с одним - Аргентиной. Статистика не в нашу пользу, однако в последнее время сине-желтым удается достойно противостоять грандами. Рассказываем, как это было.

А на каком из матчей вы были на трибунах? Делитесь своими впечатлениями и не забывайте подписываться на канал.