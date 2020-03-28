Помощник Шевченко: Супряга и Попов близки к попаданию в сборную Украины

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера поделился соображениями о потенциальных новичках сборной.

"У нас на пороге в национальную сборную много молодых игроков: Попов, Бондарь, Супряга. Мы общаемся с Русланом Ротанем. Шевченко постоянно мониторит ситуацию в U-21. Надеюсь, несколько молодых игроков усилят основную команду", – цитирует Мальдеру ТК "Футбол".

В этом сезоне Супряга отметился 9 голами в 18 играх чемпионата. Попов провёл 11 матчей в УПЛ (1 гол). У Бондаря 1 гол в 10 играх.