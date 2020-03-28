Андреа Малдера: Перенос Евро – плюс для сборной Украины

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера заявил, что намерен продолжить работу в команде, несмотря на перенос Евро-2020 из-за коронавируса.

"У нас был великий год. Ментально мы были готовы к Евро. Стали сенсацией отбора. Андрей Николаевич создал фантастическую атмосферу и выстроил игру тактически. У нас сейчас ментальность бойцов и победителей, однако есть более важные вещи. Матч против коронавируса – главная битва против сильного соперника. Мы начнем в Лиге Наций и сыграем Евро в 2021 году – это не проблема и не конец этой славной команды.

Возможно, перенос Евро – плюс для нашей сборной, учитывая проблемы Яремчука, Беседина и Степаненко. Мы обсуждали этот вопрос со штабом, однако на протяжении года футболисты всегда получают повреждения. Сейчас травмированы одни, в следующем году могут быть другие. Например, нас очень тревожила форма Ярмоленко и Бурды. Как говорит Шевченко, главное – в какой форме будет находиться команда именно на Евро.

Мы все мечтаем достичь цели вместе со сборной Украины. Оставить команду сейчас – это как пробежать 90 метров из 100 и сойти с дистанции. Я хочу остаться в национальной команде", – сказал Малдера ТК Футбол.