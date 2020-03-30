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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Назовите всех соперников, с которыми Украина играла в отборах к Евро. КВИЗ

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Шесть отборов, 22 страны

Назовите всех соперников, с которыми Украина играла в отборах к Евро. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Если бы не эпидемия, в конце марта определились бы последние четыре участника Евро-2020. Сборная Украины прошла квалификацию почти идеально, поэтому со спокойной душой должна была готовиться к турниру через товарищеские поединки с Францией и Польшей. Но пока не суждено. Нам остается ждать и вспоминать прошлое.

На этот раз мы предлагаем вам назвать всех соперников, с которыми сборная Украины играла в отборах к чемпионатам Европы. Напомним, что впервые сине-желтые сыграли в квалификации к Евро-1996, затем были отборы к турнирам 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2016-го и 2020-го. В 2012-м мы были хозяевами. В общем - 22 европейские сборные (в том числе, с которыми играли в плей-офф).

Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
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