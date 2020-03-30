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Коноплянка: Никто не мог подумать, что сборная Украины будет играть в такой приятный, красивый футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Коноплянка: Никто не мог подумать, что сборная Украины будет играть в такой приятный, красивый футбол
Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, какой футбол ставит главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

"Нужно честно говорить: мало кто верил, что мы обойдем Португалию и досрочно займем первое место в отборочной группе. И никто не мог подумать, что мы будем играть в такой приятный, красивый футбол - тоже нет смысла этого скрывать. Но важнее, что лично мы поверили в самих себя. Мы правильно восприняли философию тренерского штаба и продолжаем прогрессировать.

Когда в команду пришел Андрей Шевченко, он стал повторять: у нас есть все, чтобы играть в красивый футбол; теперь осталось только понять, чего мы хотим от вас - и все получится. Он всегда внушал, что мы сможем, главное - желание.

Каждый день, буквально каждый, тренерский штаб объяснял свою философию. Где ты должен находиться, если твой партнер побежал вот туда. Куда двигаться в такой ситуации, что делать в другой", - сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
30.03.2020 в 18:19
Я уверен что Коно СБУ нужен т.к. Шевченко один из не многих сейчас кто в Женю верит (включая меня )...и это Главное для него...Я против тех вбросов травли Коноплянки... Да ... сейчас ему не легко ..как и многим другим..Так что Коно больше нуждается в Вашей поддержке...Он уже не мало сделал в своей карьере для укр. футбола..и надеюсь что еще сделает..
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