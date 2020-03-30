Коноплянка: Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей Евро

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о задачах, которые ставит команда перед Евро-2020.

"Главное учесть все те моменты, из-за которых мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы извлекли необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей.

Первой цели мы достигли - вышли на ЕВРО. Лично я мыслями уже там. Следующая задача - выйти из группы. Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала - выйти из группы. Если добьемся этого - будем ставить следующую цель", - сказал Коноплянка.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес Евро на 2021 год.