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Национальная сборная Украины

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Коноплянка: Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей Евро

Национальная сборная Украины
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Первая задача - выйти из группы

Коноплянка: Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей Евро
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о задачах, которые ставит команда перед Евро-2020.

"Главное учесть все те моменты, из-за которых мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы извлекли необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей.

Первой цели мы достигли - вышли на ЕВРО. Лично я мыслями уже там. Следующая задача - выйти из группы. Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала - выйти из группы. Если добьемся этого - будем ставить следующую цель", - сказал Коноплянка.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес Евро на 2021 год.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина
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