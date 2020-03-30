Кузнецов о премиальных за выход на Евро: Кто больше играл, тот больше и получил

Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов рассказал, как в сборной Украины распределили 4 млн евро премиальных от УАФ, которые были выплачены за выход на Евро-2020.

"Уверен, что обиженных не будет. Футболисты понимают, что в сборной не так много зарабатывают, как в клубах, и на большие деньги не рассчитывают. Они доверяют главному тренеру и капитану, а те справедливо распределили гонорар.

Кто больше играл, тот больше и получил. По крайней мере, когда я работал в сборной в 2006 году, все делалось за спиной у игроков и помощников главного тренера, но даже тогда претензий никто не высказывал", — сказал Кузнецов.