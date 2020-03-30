Коноплянка: В сборной нет такого: я хочу забить, а дальше мне неинтересно, дайте мне пробить пенальти

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об атмосфере в национальной команде.

"В сборной многие ребята прогрессируют. Можно назвать буквально каждого. Потому что мы играем как команда. И потому что наши тренеры – одни из лучших. Они просто досконально объясняют, что тебе делать. Тебе всегда все понятно, а дальше все в твоих руках.

Если ты молодой игрок и бог тебе дал талант – у тебя скорость, техника, то к этому нужно лишь желание достать все из себя. В сборной хорошая атмосфера для того, чтобы совершенствоваться. У нас нет такого: я хочу забить, а дальше мне неинтересно, ну-ка дайте мне пробить пенальти...

Мы вообще так не думаем. Что-то не выходит – посмотрели друг на друга и поняли с полуслова. Допустим, чуть-чуть не хватает скорости, значит, не надо передерживать мяч. Если бы работали только на себя, поверьте, ничего бы не получилось", – сказал Коноплянка.