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Коноплянка о сборной Украины: Соперники будут разбирать нас – должны их удивить
Но ни в коем случае не сходить со своего пути
Вингер левого фланга национальной сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о необходимости прогресса "сине-желтых"
Прежде всего нельзя сходить с нашего пути. Мы нашли свою игру, отлично чувствуем друг друга на поле.
Самое главное - ничего не менять глобально, а добавлять пусть и минимальные, но положительные моменты. И забирать негативные, само собой.
Евгений уверяет, что футболисты сборной Украины постоянно стремятся к совершенствованию.
Понимаем: футбол на месте не стоит. Другие прогрессируют, значит и нам нужно улучшать игру, если хотим показать достойный результат на Евро.
Соперники будут разбирать нас, и нам нужно добавлять что-то такое, к чему они не будут готовы.