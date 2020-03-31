Коноплянка о сборной Украины: Соперники будут разбирать нас – должны их удивить

Вингер левого фланга национальной сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о необходимости прогресса "сине-желтых"

Прежде всего нельзя сходить с нашего пути. Мы нашли свою игру, отлично чувствуем друг друга на поле.

Самое главное - ничего не менять глобально, а добавлять пусть и минимальные, но положительные моменты. И забирать негативные, само собой.