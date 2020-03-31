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Национальная сборная Украины

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Коноплянка о сборной Украины: Соперники будут разбирать нас – должны их удивить

Национальная сборная Украины
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Но ни в коем случае не сходить со своего пути

Коноплянка о сборной Украины: Соперники будут разбирать нас – должны их удивить
Новина українською

Вингер левого фланга национальной сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о необходимости прогресса "сине-желтых"

Прежде всего нельзя сходить с нашего пути. Мы нашли свою игру, отлично чувствуем друг друга на поле.

Самое главное - ничего не менять глобально, а добавлять пусть и минимальные, но положительные моменты. И забирать негативные, само собой.

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Евгений уверяет, что футболисты сборной Украины постоянно стремятся к совершенствованию.

Понимаем: футбол на месте не стоит. Другие прогрессируют, значит и нам нужно улучшать игру, если хотим показать достойный результат на Евро.

Соперники будут разбирать нас, и нам нужно добавлять что-то такое, к чему они не будут готовы.

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Украина
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