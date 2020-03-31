Назовите матч сборной Украины по авторам голов. КВИЗ

Новый день на карантине - новый квиз от UA-Футбол. На этот раз предлагаем вам повспоминать памятные матчи сборной Украины. В качестве подсказок мы использовали авторов голов сине-желтых в каждом отдельном матче. На то, чтобы угадать всего 12 поединков, есть целых четыре минуты. И не забывайте своими результатами хвастаться в комментариях.