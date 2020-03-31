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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назовите матч сборной Украины по авторам голов. КВИЗ

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Вспоминаем историю национальной команды

Назовите матч сборной Украины по авторам голов. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Новый день на карантине - новый квиз от UA-Футбол. На этот раз предлагаем вам повспоминать памятные матчи сборной Украины. В качестве подсказок мы использовали авторов голов сине-желтых в каждом отдельном матче. На то, чтобы угадать всего 12 поединков, есть целых четыре минуты. И не забывайте своими результатами хвастаться в комментариях.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
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