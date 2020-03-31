От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам

Футбольные журналисты и болельщики неоднократно составляли свои символические сборные. На просторах интернета таких можно найти огромное множество, начиная от лучших футболистов в истории футбола, заканчивая игроками, которые выступают в определенной марке бутс.

Вынужденная пауза в европейском футболе толкает к тому, чтобы снова вернуться к этой теме, но на этот раз попробовать составить сборную футболистов, выступающих под номерами с 1-го по 11-й. Если в первой части в команду вошли лишь действующие игроки, во второй - те, кто завершил карьеру, то сейчас пришло время футболистов, которые в то или иное время играли за сборную Украины. Если же Вы не согласны с определенными номерами или позициями - с радостью узнаем Ваше мнение в комментариях.

Номер 1 - Александр Шовковский (92 игры, 0 голов)

Чемпионат Мира 2006 - так и остается главным достижением для сборной Украины. Тогда команда Олега Блохина пробилась в четвертьфинал, а Шовковский стал одним из её главных героев. Не нужно лишний раз говорить о его подвиге в игре со Швейцарцами. Но и помимо того Мундиаля, СаШо был надежной стеной в воротах сборной (про оплошность со Словенцами мы забудем).

Номер 2 - Олег Лужный (52 матча, 0 голов)

Настоящий лидер команды - как на поле, так и в раздевалке. Правый защитник не достиг со сборной больших высот, но своей самоотдачей влюбил в себя многих. Конечно, клубная карьера у него была гораздо успешней, но и в национальной команде место для него нашлось.

Номер 3 - Андрей Несмачный (67 матчей, 0 голов)

Многие возразят, что Андрей в основном играл под вторым номером, но в начале своего пути именно тройка была на его спине. Несмачный на протяжении девяти лет защищал цвета национальной сборной, а в 2006-м году был игроком основы, дойдя до четвертьфинала ЧМ.

Номер 4 - Анатолий Тимощук (144 матча, 4 гола)

Один из самых титулованных игроков в истории независимой Украины, который успел поставить несколько рекордов. Как минимум, чаще него за сборную никто не играл и вряд ли в ближайшее время сумеет дойти до его показателя. Без него национальная команда не смогла бы достичь многих высот. Тимощук был и на успешном чемпионате мира в 2006, и на домашнем Евро-2012, и на провальном Евро-2016. Легенда.

Номер 5 - Александр Кучер (57 матчей, 2 гола)

С этим номером были сомнения, причем большие. Но все же выбор был сделан в пользу экс-игрока “Шахтера”. Аргументы? Пожалуйста. Александр был основным игроком в двух лучших матчах сборной последних лет (отбрасываем матч с сербами, когда в команде его уже не было) - против Польши (3:1) и против Франции (2:0). Помимо этого, успел сыграть Кучер и на двух чемпионатах Европы.

Номер 6 - Тарас Степаненко (43 матча, 3 гола)

Пока что опорный полузащитник не провел и пятидесяти матчей, но у него еще все впереди. Сейчас ему всего 30, а место в основной команде даже не обсуждается. Он был одним из лучших в последнем отборе на Евро и если травмы будут обходить его стороной - он на нем точно сыграет. В нынешней команде нет более незаменимого игрока, нежели Степаненко.

Номер 7 - Андрей Шевченко (111 матчей, 48 голов)

Без сюрпризов. Андрей - не только лучший украинский седьмой номер, он один из лучших во всей истории. Больше него за сборную никто не забивал и не факт, что в ближайшее время сможет (возраст Ярмоленко уже поджимает). Наиболее яркое воспоминание с Шевой - это когда он, перед родными болельщиками на Чемпионате Европы, забил дважды шведам, переломил матч и принес победу. О таком можно кино снимать.

Номер 8 - Андрей Гусин (71 матч, 9 голов)

Андрей выступал под многими номерами в национальной команде, и восьмеркой он также успел побывать. Полузащитник вошел в десятку по количеству проведенных матчей за сборную, успев, как и многие до этого, съездить на единственный в нашей истории Чемпионат Мира.

Номер 9 - Олег Гусев (98 матчей, 13 голов)

Честно говоря, был достаточно тяжелый выбор между Олегом и Русланом Ротанем. Оба были важны для команды, оба в свое время играли под 9-м номером. Но во-первых, Гусев всю карьеру отыграл с девяткой на списке. При равном количестве матчей, Олег выделяется тем, что забил больше Руслана. Ну и все мы помним, как в 2016-м его “прокатили” с Евро. Тут мы вернем должок.

Номер 10 - Евгений Коноплянка (85 матчей, 21 гол)

Несмотря на то, что в последнее время в адрес Коно звучит все больше и больше критики, его заслуги перед командой нельзя не заметить. Он забивал важные голы и в отборах на чемпионаты Мира, и на чемпионаты Европы. Даже когда его карьера пошла на спад, главный тренер, по-прежнему, доверяет ему место в команде. Крайне вероятно, что в следующем году мы увидим его на Евро-2021.

Номер 11 - Сергей Ребров (75 матчей, 15 голов)

Пара Шевченко-Ребров прекрасно взаимодействовала на футбольном поле, а потому и здесь мы не будем их разлучать. Наиболее ярко Сергей блистал в отборах на Евро-98 и на ЧМ-96, где несколько раз в одиночку приносил победы Украине. Забивал он и на Чемпионате Мира. Причем один раз в основное время в группе, второй - в серии пенальти в плей-офф.

Сборная будет выстроена по современной ныне, и не очень привычной для Украины, схеме 1-3-5-2. Степаненко имеет опыт игры центральным защитником, но все же поставим его на привычную позицию опорника. Роль латералей доверим Коноплянке (слева) и Гусеву (справа).

Ориентировочный состав: Шовковский (1) - Лужный (2), Кучер (5), Несмачный (3) - Гусев (9), Степаненко (6), Тимощук (4), Гусин (8), Коноплянка (10) - Шевченко (7), Ребров (11)