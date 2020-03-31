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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Собраны футболисты разных эпох

От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольные журналисты и болельщики неоднократно составляли свои символические сборные. На просторах интернета таких можно найти огромное множество, начиная от лучших футболистов в истории футбола, заканчивая игроками, которые выступают в определенной марке бутс.

Вынужденная пауза в европейском футболе толкает к тому, чтобы снова вернуться к этой теме, но на этот раз попробовать составить сборную футболистов, выступающих под номерами с 1-го по 11-й. Если в первой части в команду вошли лишь действующие игроки, во второй - те, кто завершил карьеру, то сейчас пришло время футболистов, которые в то или иное время играли за сборную Украины. Если же Вы не согласны с определенными номерами или позициями - с радостью узнаем Ваше мнение в комментариях.

Номер 1 - Александр Шовковский (92 игры, 0 голов)

Чемпионат Мира 2006 - так и остается главным достижением для сборной Украины. Тогда команда Олега Блохина пробилась в четвертьфинал, а Шовковский стал одним из её главных героев. Не нужно лишний раз говорить о его подвиге в игре со Швейцарцами. Но и помимо того Мундиаля, СаШо был надежной стеной в воротах сборной (про оплошность со Словенцами мы забудем).

От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам - изображение 1

Номер 2 - Олег Лужный (52 матча, 0 голов)

Настоящий лидер команды - как на поле, так и в раздевалке. Правый защитник не достиг со сборной больших высот, но своей самоотдачей влюбил в себя многих. Конечно, клубная карьера у него была гораздо успешней, но и в национальной команде место для него нашлось.

Номер 3 - Андрей Несмачный (67 матчей, 0 голов)

Многие возразят, что Андрей в основном играл под вторым номером, но в начале своего пути именно тройка была на его спине. Несмачный на протяжении девяти лет защищал цвета национальной сборной, а в 2006-м году был игроком основы, дойдя до четвертьфинала ЧМ.

Номер 4 - Анатолий Тимощук (144 матча, 4 гола)

Один из самых титулованных игроков в истории независимой Украины, который успел поставить несколько рекордов. Как минимум, чаще него за сборную никто не играл и вряд ли в ближайшее время сумеет дойти до его показателя. Без него национальная команда не смогла бы достичь многих высот. Тимощук был и на успешном чемпионате мира в 2006, и на домашнем Евро-2012, и на провальном Евро-2016. Легенда.

От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам - изображение 2

Номер 5 - Александр Кучер (57 матчей, 2 гола)

С этим номером были сомнения, причем большие. Но все же выбор был сделан в пользу экс-игрока “Шахтера”. Аргументы? Пожалуйста. Александр был основным игроком в двух лучших матчах сборной последних лет (отбрасываем матч с сербами, когда в команде его уже не было) - против Польши (3:1) и против Франции (2:0). Помимо этого, успел сыграть Кучер и на двух чемпионатах Европы.

Номер 6 - Тарас Степаненко (43 матча, 3 гола)

Пока что опорный полузащитник не провел и пятидесяти матчей, но у него еще все впереди. Сейчас ему всего 30, а место в основной команде даже не обсуждается. Он был одним из лучших в последнем отборе на Евро и если травмы будут обходить его стороной - он на нем точно сыграет. В нынешней команде нет более незаменимого игрока, нежели Степаненко.

От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам - изображение 3

Номер 7 - Андрей Шевченко (111 матчей, 48 голов)

Без сюрпризов. Андрей - не только лучший украинский седьмой номер, он один из лучших во всей истории. Больше него за сборную никто не забивал и не факт, что в ближайшее время сможет (возраст Ярмоленко уже поджимает). Наиболее яркое воспоминание с Шевой - это когда он, перед родными болельщиками на Чемпионате Европы, забил дважды шведам, переломил матч и принес победу. О таком можно кино снимать.

Номер 8 - Андрей Гусин (71 матч, 9 голов)

Андрей выступал под многими номерами в национальной команде, и восьмеркой он также успел побывать. Полузащитник вошел в десятку по количеству проведенных матчей за сборную, успев, как и многие до этого, съездить на единственный в нашей истории Чемпионат Мира.

Номер 9 - Олег Гусев (98 матчей, 13 голов)

Честно говоря, был достаточно тяжелый выбор между Олегом и Русланом Ротанем. Оба были важны для команды, оба в свое время играли под 9-м номером. Но во-первых, Гусев всю карьеру отыграл с девяткой на списке. При равном количестве матчей, Олег выделяется тем, что забил больше Руслана. Ну и все мы помним, как в 2016-м его “прокатили” с Евро. Тут мы вернем должок.

От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам - изображение 4

Номер 10 - Евгений Коноплянка (85 матчей, 21 гол)

Несмотря на то, что в последнее время в адрес Коно звучит все больше и больше критики, его заслуги перед командой нельзя не заметить. Он забивал важные голы и в отборах на чемпионаты Мира, и на чемпионаты Европы. Даже когда его карьера пошла на спад, главный тренер, по-прежнему, доверяет ему место в команде. Крайне вероятно, что в следующем году мы увидим его на Евро-2021.

Номер 11 - Сергей Ребров (75 матчей, 15 голов)

Пара Шевченко-Ребров прекрасно взаимодействовала на футбольном поле, а потому и здесь мы не будем их разлучать. Наиболее ярко Сергей блистал в отборах на Евро-98 и на ЧМ-96, где несколько раз в одиночку приносил победы Украине. Забивал он и на Чемпионате Мира. Причем один раз в основное время в группе, второй - в серии пенальти в плей-офф.

От первого до одиннадцатого. Как будет выглядеть историческая сборная Украины по номерам - изображение 5

Сборная будет выстроена по современной ныне, и не очень привычной для Украины, схеме 1-3-5-2. Степаненко имеет опыт игры центральным защитником, но все же поставим его на привычную позицию опорника. Роль латералей доверим Коноплянке (слева) и Гусеву (справа).

Ориентировочный состав: Шовковский (1) - Лужный (2), Кучер (5), Несмачный (3) - Гусев (9), Степаненко (6), Тимощук (4), Гусин (8), Коноплянка (10) - Шевченко (7), Ребров (11)

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В статье: Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Андрей Шевченко Олег Гусев Александр Шовковский Олег Лужный Сергей Ребров Александр Кучер Украина Анатолий Тимощук Андрей Гусин Андрей Несмачный
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
31.03.2020 в 18:32
5 - Кучер явно слабее Ващука. 3 - Несмачный я бы заменил на Хечериди, все-таки Евгений был более надежен в защите в свои лучшие годы (хоть он и отбитый был), 8 номер - при всем уважении к Гусину - да, хороший был человек, из молодого поколения Динамо 90-х, которое всех рвало, но дальше чемпионата Украины он так и не смог расскрыться. Поэтому более приоритетнее для 8-ки смотрится Малиновский, который сейчас просто незаменим в сборной и выступает в сильном чемпионате.
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Impressed (Украина)
31.03.2020 в 17:24
Тимощука и Кучера нах! Ващук и Головко!!!!
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Papaye (Dnipro)
31.03.2020 в 17:38
Полностью согласен!!!
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