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Коноплянка: В такие моменты понимаешь, ради чего ты в 7 лет пошел на футбол
Три тактические основы ЗБУ
Фланговый полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о манере игры команды Андрея Шевченко.
- Мы стараемся гнуть свою линию, не отходит от нашего стиля: не поднимает мяч в воздух, играем в короткий пас, постоянно находимся близко друг к другу - если ты с мячом, рядом всегда есть помощь.
Но наибольший успех, на мой взгляд, - что мы играем действительно как команда. Не помню последний раз, когда мы выходили на поле и были настолько сплоченными. Понимаете, мы как одно целое! Я не помню, чтобы раньше такое было. Это главный ключ к успеху.
Думаю, что любому техническому футболисту (да и не техническом) нравится такой стиль. Почему мы все пришли в футбол? Потому что это захватывающая игра. Нам нравится играть с мячом. Когда ты с мячом, то получаешь максимальное удовольствие от игры.
И Николаевич дал нам эту мечту - играть в футбол и получать удовольствие. Идешь с поля - и ты настолько доволен! В такие моменты понимаешь, ради чего ты вообще в 7 лет пошел на футбол. Вот ради чего - ради таких эмоций.
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