Атакующий хавбек сине-желтых 1990-х выделил преимущество команды Шевченко над соперниками

Николай Юрченко сегодня празднует 47-летие и уже давно закончил с футбольной карьерой, пик которой пришелся на 90-е.

- Думаю, нас с братом судьба готовила к футболу. Ведь этой игрой восхищался наш отец, который выступал за команду мастеров ивано-Франковского "Спартака", сильнейшие любительские команды области - "Химик" (Калуш) и "Нефтяник" (Надворная). Он и был нашим первым наставником.

- Справедливости ради нужно сказать, что любителям футбола больше известен ваш брат, в этом году он будет отмечать 60-летний юбилей. Он даже становился обладателем Кубка СССР.

- Согласен, но одно преимущество перед Игорем у меня все же есть. В моем активе 1 матч в составе сборной Украины (улыбается).

- Вы имеете в виду поединок, состоявшийся 15 марта 1994 в Хайфе со сборной Израиля?

- Совершенно верно. Кстати, для меня это был второй вызов в главную команду страны. В первый раз все ограничилось несколькими тренировками под руководством Олега Базилевича, а через месяц мне сообщили, чтобы я готовился к поездке в Израиль. Тот матч в Хайфе запомнился еще и тем, что за сборную Украины выступало сразу три воспитанника прикарпатского футбола - Андрей Хомин, Сергей Турянский и я. Что касается меня, то думаю, Олег Базилевич запомнилась моя результативность в том сезоне, в котором я забил 16 голов.

- Однако в Хайфе вам не удалось отличиться результативным ударом.

- Знаете, тогда только шло формирование сборной Украины, было много необстрелянной молодежи, нам не хватало сыгранности. Я вышел на замену в середине второго тайма вместо Дмитрия Михайленко, но, несмотря на все усилия, нам не удалось сыграть пропущенный в дебюте поединка мяч.

Сразу после завершения карьеры футболиста Николай Юрченко занялся строительным бизнесом.

- У меня есть своя фирма в Брно (Чехия, - ред.), и мне ничего не остается кроме как полумесяца проводить в Чехии.

- Тогда может хотя бы сын решил пойти по вашим стопам?

- Сначала он с удовольствием посещал тренировки в Ивано-Франковске, но потом у него появились другие интересы. Наверное, решил, что в семье футболистов хватит (улыбается).

- В сентябре 2018 сборная Украины встречалась в Лиге наций УЕФА со сборной Чехии в Угерске-Градиште, что в часе езды от Брно. Присутствовали на том матче?

- Нет, тогда дела задержали меня в Ивано-Франковске и пришлось ограничиться телетрансляцией. Помнится, в Чехии подопечные Андрея Шевченко одержали волевую победу и в результате завоевали право играть среди топ-сборных. Мне импонирует остроатакующий стиль сборной Украины, а нашу линию полузащиты вообще считаю одной из лучших в Европе. Верю, что не разочарует наша национальная команда и в финальной части континентального первенства, которую из-за коронавируса, к сожалению, перенесли на 2021 год.