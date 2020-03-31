Против Мальдини шансов не было, он не давал вздохнуть - Шевченко вспомнил о своих первых матчах за сборную

Легенда украинского футбола, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих первых шагах в качестве игрока в национальной команде.

"Ждал вызов от Анатолия Конькова"

— Не могу вспомнить, где меня застал первый вызов в сборную Украины, но отмечу, что большой неожиданностью он для меня не стал, — вспоминает Андрей Шевченко. — В начале 1995 года я уже закрепился в первой команде киевского Динамо, сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов и даже забил гол в этом турнире. Так что надежда на то, что на меня обратят внимание, конечно, была. Но в любом случае первый приезд в сборную, которую в то время возглавлял Анатолий Коньков, — это было событие. Хотя, когда ехал в Хорватию, понимал, что шансов у нас не так много.

"В физическом плане я был уверен в себе"

Тогда, в марте, 1995-го против нас играла очень сильная команда, в составе которой выделялись Роберт Просинечки и Давор Шукер, Звонимир Бобан и Ален Бокшич. Уровень был серьезный: что ни игрок — звезда! Для меня это была невероятной сложности игра, которая позволила ощутить определенную атмосферу, понять класс не только индивидуальных, но и командных действий такого противника. В физическом плане, несмотря на нехватку опыта, я был уверен в своих силах. Понимал, что в скорости, в единоборствах, в игре один в один особо не уступлю ни одному из защитников. Но в футболе этого недостаточно. Как команда, мы тогда были еще не готовы выступать на таком уровне.

"Защитник Милана не давал даже вздохнуть"

После крупного поражения мы вернулись в Киев понятно в каком настроении. Хотя горевать было некогда — через три дня нас ждал матч с Италией на главной арене страны. В этой встрече все тоже решилось уже в первом тайме. Итальянцы приехали с полной уверенностью в своих силах, но добивать нас не стали и выиграли со счетом 2:0. У них тогда была очень мощная команда. Помню, играл чуть правее и постоянно пересекался с Паоло Мальдини. Против него у меня тогда вообще не было шансов даже в плане физики — ни развернуться, ни убежать, ни выиграть борьбу. Защитник Милана не давал вздохнуть! Хотя я очень рассчитывал на свою скорость. Мы, кстати, часто вспоминали с Мальдини нашу первую встречу. Он улыбался и говорил: "Наша команда тогда не видела никаких проблем". Тот матч показал, к чему нужно стремиться. Опыт игр с Хорватией и Италией был бесценен, я видел перспективу в своей игре и понимал направление своей работы. Был уверен, что смогу выступать на таком уровне.

"Ключевая осечка была дома с хорватами"

Новость о том, что меня возвращают в молодежную сборную, я воспринял с пониманием. У молодежки были прекрасные шансы попасть на Олимпиаду. У нас была сильная команда, которая потом почти в полном составе перешла в национальную сборную — Александр Шовковский, Владислав Ващук, Сергей Федоров, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Михайленко, Виталий Косовский, Сергей Ребров и другие ребята. Ключевой матч, считаю, был дома с хорватами. Мы вели в счете, соперник отыгрался, и в самом конце матча Ващук не забил пенальти. Этих двух очков для первого места потом и не хватило. Хотя в последнем туре мы играли в Италии и нас устраивала ничья. Увы, 1:2. Тогда, кстати, у итальянцев было много будущих звезд — Алессандро Неста и Фабио Каннаваро, Кристиан Пануччи и Филиппо Индзаги.

"Колено заклинило прямо перед матчем с Рапидом"

В начале 1996 года я тоже сыграл за сборную только в двух матчах, но это были контрольные игры. В Молдавии вышел на замену, а вот поединок в Турции мне, конечно, запомнился. Там, в городе Самсун, я забил свой первый гол в составе национальной сборной. Помню, получил удобный пас от Игоря Жабченко, вошел слева в штрафную площадь и пробил правой ногой. Тренером тогда уже был Йожеф Сабо. Мы проиграли — 2:3. Но это была память на всю жизнь. Жаль, но в 1996 году я в сборной больше не играл. Помешала травма, полученная в августе перед выездным матчем с венским Рапидом. Повреждение было, конечно, очень обидным. Помню, мы жили в отеле в одном номере с Олегом Лужным. Собирались на установку, я потянулся за пультом, чтобы выключить телевизор — и у меня заклинило колено. Тогда мне и сделали первую операцию на мениске. Но был рецидив. Я пропустил почти всю осень. Хотя со сборной, в ноябре, отправился в Португалию. Пока долетел, собралось полное колено жидкости. Так что сыграть в том матче было не суждено…