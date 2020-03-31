  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина играет матч отбора ЧМ-2014 с Польшой. Прямая видеотрансляция
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина играет матч отбора ЧМ-2014 с Польшой. Прямая видеотрансляция

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ретро-матч

Украина играет матч отбора ЧМ-2014 с Польшой. Прямая видеотрансляция
Новина українською

Во вторник, 31 марта в 20:00 состоится трансляция матча национальных сборных Польши и Украины.

Игра, которая состоялась в марте 2013 года в рамках отбора на чемпионат мира-2014.

После обнадеживающей ничьей с англичанами на "Уэмбли" и досадных осечек в матчах с Молдовой и Черногорией старт украинской сборной в квалификации Мундиаля-2014 выглядел испорченным. Лишь два очка после трех матчей и предпоследнее место в группе "H" не давали лишних поводов для оптимизма перед мартовской выездной игрой с командой Польши.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Польша
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...