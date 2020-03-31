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Украина играет матч отбора ЧМ-2014 с Польшой. Прямая видеотрансляция
Ретро-матч
Во вторник, 31 марта в 20:00 состоится трансляция матча национальных сборных Польши и Украины.
Игра, которая состоялась в марте 2013 года в рамках отбора на чемпионат мира-2014.
После обнадеживающей ничьей с англичанами на "Уэмбли" и досадных осечек в матчах с Молдовой и Черногорией старт украинской сборной в квалификации Мундиаля-2014 выглядел испорченным. Лишь два очка после трех матчей и предпоследнее место в группе "H" не давали лишних поводов для оптимизма перед мартовской выездной игрой с командой Польши.
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