Украина играет матч отбора ЧМ-2014 с Польшой. Прямая видеотрансляция

Во вторник, 31 марта в 20:00 состоится трансляция матча национальных сборных Польши и Украины.

Игра, которая состоялась в марте 2013 года в рамках отбора на чемпионат мира-2014.

После обнадеживающей ничьей с англичанами на "Уэмбли" и досадных осечек в матчах с Молдовой и Черногорией старт украинской сборной в квалификации Мундиаля-2014 выглядел испорченным. Лишь два очка после трех матчей и предпоследнее место в группе "H" не давали лишних поводов для оптимизма перед мартовской выездной игрой с командой Польши.