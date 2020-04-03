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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Назарина: У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Нужно больше работать над собой и верить в успех

Назарина: У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба сборной Украины
Новина українською

Лидер "Карпат" Егор Назарина рассказал о своих шансах пробиться в сборную Украины.

"Мне больше нужно над собой работать и повысить свой уровень как футболиста, который достоин играть в национальной сборной.

Перенос Евро? Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро и хотелось посмотреть на континентальном первенстве.

У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы", - подытожил Егор Назарина.

Напомним, что в нынешнем сезоне в составе "зелено-белых" хавбек в 16 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Украина Карпаты (Львов) Егор Назарина
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Источник:
ТК Футбол

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