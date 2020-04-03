Назарина: У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба сборной Украины

Лидер "Карпат" Егор Назарина рассказал о своих шансах пробиться в сборную Украины.

"Мне больше нужно над собой работать и повысить свой уровень как футболиста, который достоин играть в национальной сборной.

Перенос Евро? Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро и хотелось посмотреть на континентальном первенстве.

У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы", - подытожил Егор Назарина.

Напомним, что в нынешнем сезоне в составе "зелено-белых" хавбек в 16 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 1 ассист.