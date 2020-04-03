  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Суркис: Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог, а Динамо работает каждый день
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог, а Динамо работает каждый день

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Киевский клуб также помогает в борьбе с коронавирусом

Суркис: Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог, а Динамо работает каждый день
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о помощи киевского клуба в борьбе с коронавирусом.

"Я переживаю не только за свою команду, а и за весь украинский футбол. Мы в футболе 27 лет, даже больше.

Все попали в тяжелейшую ситуацию. Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог. Поверьте мне, та помощь, которую мы оказываем стране в это время, хотел бы, чтобы отчитались не в процессе, а когда поборем болезнь.

"Динамо" работает каждый день. Если я сегодня буду давать отчет, сколько, допустим, моющих средств, масок завезли в общественные организации, то надо мной будут смеяться. Футболисты мои сегодня помогают. Если вы читали в интернете, молодые игроки бесплатно раздают маски", – сказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
03.04.2020 в 22:28
С чего бы сегодня понос с Суркисом?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...