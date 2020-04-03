Суркис: Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог, а Динамо работает каждый день

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о помощи киевского клуба в борьбе с коронавирусом.

"Я переживаю не только за свою команду, а и за весь украинский футбол. Мы в футболе 27 лет, даже больше.

Все попали в тяжелейшую ситуацию. Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог. Поверьте мне, та помощь, которую мы оказываем стране в это время, хотел бы, чтобы отчитались не в процессе, а когда поборем болезнь.

"Динамо" работает каждый день. Если я сегодня буду давать отчет, сколько, допустим, моющих средств, масок завезли в общественные организации, то надо мной будут смеяться. Футболисты мои сегодня помогают. Если вы читали в интернете, молодые игроки бесплатно раздают маски", – сказал Суркис.