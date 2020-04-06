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Коноплянка о мечте выиграть Евро: Если ты не веришь в чудеса – то тебе здесь нет места

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно верить в мечту

Коноплянка о мечте выиграть Евро: Если ты не веришь в чудеса – то тебе здесь нет места
Новина українською

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка не скрывает амбициозных планов и мечтает выиграть Евро-2020.

"Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать этим эмоции. Если ты не веришь в чудеса – то тебе здесь нет места. Все реально.

Сначала верили только мы, потом все стали верить в нас. Когда все верят – нас тяжело сломать. Тассотти и Малдера, второй и третий тренеры после Шевченко, не знают язык, но они как свои. Они говорят по-английски. У нас настолько теплая обстановка", – сказал Коноплянка.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесен на 2021 год.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Шахтер (Донецк)
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