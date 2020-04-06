Коноплянка о мечте выиграть Евро: Если ты не веришь в чудеса – то тебе здесь нет места

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка не скрывает амбициозных планов и мечтает выиграть Евро-2020.

"Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать этим эмоции. Если ты не веришь в чудеса – то тебе здесь нет места. Все реально.

Сначала верили только мы, потом все стали верить в нас. Когда все верят – нас тяжело сломать. Тассотти и Малдера, второй и третий тренеры после Шевченко, не знают язык, но они как свои. Они говорят по-английски. У нас настолько теплая обстановка", – сказал Коноплянка.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесен на 2021 год.